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Российские спасатели помогли украинскому сухогрузу, застрявшему в Ростовской области
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    Российские спасатели помогли украинскому сухогрузу, застрявшему в Ростовской области

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    Российские спасатели помогли украинскому сухогрузу, застрявшему в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 8 августа. Спасательная операция по снятию с мели украинского сухогруза в Ростовской области успешно завершена. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

    Ранее стало известно, что украинский сухогруз «Амур-2507» сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области​​​. На борту находится экипаж, состоящий из 15 человек. Судно перевозит более трех тысяч тонн пшеницы.

    «В настоящее время сухогруз сняли с мели. Он направился по пути следования», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не зафиксировано, передает РИА Новости.

    Автор: Артем Никулин
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