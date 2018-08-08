Российские спасатели помогли украинскому сухогрузу, застрявшему в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 августа. Спасательная операция по снятию с мели украинского сухогруза в Ростовской области успешно завершена. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Ранее стало известно, что украинский сухогруз «Амур-2507» сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области​​​. На борту находится экипаж, состоящий из 15 человек. Судно перевозит более трех тысяч тонн пшеницы.

«В настоящее время сухогруз сняли с мели. Он направился по пути следования», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не зафиксировано, передает РИА Новости.