Меню
Общество
Стало известно имя нового директора московского театра «Практика»
Политика
Адвокаты Трампа отказались соглашаться на условия допроса, предложенные спецпрокурором Мюллером
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно имя нового директора московского театра «Практика»

    59

    Стало известно имя нового директора московского театра «Практика»

    Москва, 8 августа. Бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич назначен на аналогичную должность в московском театре «Практика», сообщили в пресс-службе учреждения.

    Должность художественного руководителя театра введена в учреждении впервые. Пост художественного руководителя занял Дмитрий Брусникин. Согласно приказу департамента культуры Москвы от 3 мая, он занимал должность исполняющего обязанности директора экспериментального театра.

    Напомним, Мездрич был уволен из Новосибирского театра в связи с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.