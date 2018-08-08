Стало известно имя нового директора московского театра «Практика»

Москва, 8 августа. Бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич назначен на аналогичную должность в московском театре «Практика», сообщили в пресс-службе учреждения.

Должность художественного руководителя театра введена в учреждении впервые. Пост художественного руководителя занял Дмитрий Брусникин. Согласно приказу департамента культуры Москвы от 3 мая, он занимал должность исполняющего обязанности директора экспериментального театра.

Напомним, Мездрич был уволен из Новосибирского театра в связи с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина.