В Крыму прокомментировали поручения Медведева о водоснабжении полуострова

Симферополь, 8 августа. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма дал ряд указаний Минсельхозу по стимулированию развития агропромышленного комплекса полуострова.

Кроме того, на совещании речь шла о создании под эгидой Минприроды межведомственной рабочей группы, которая занялась бы вопросами водообеспечения Крыма и других вододефицитных регионов. Для этой цели к работе предлагается привлечь представителей Минобороны, Росатома и РАН.

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди отметила в интервью Федеральному агентству новостей, что поручение Дмитрия Медведева актуально и востребовано.

«Причиной частичной гибели посевов и снижения урожая в Крыму является засуха, — рассказала сенатор. — При этом на полуострове имеются достаточные запасы питьевой воды, чтобы подавать ее, в том числе из подземных источников, на всю территорию Крыма».

В свою очередь председатель Советского районного совета Республики Крым Игорь Чеглаков заверил ФАН, что никаких особых проблем с водоснабжением полуострова нет.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в разговоре с нашим корреспондентом предположил, что распоряжение правительства направлено на предотвращение перебоев с водой, связанных с курортным сезоном.

В 2015 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, отрезав жителей полуострова от воды из Херсонской области. В наиболее сложной ситуации оказался восток Крыма, где проживают около 400 тысяч человек.