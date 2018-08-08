Израильский танк атаковал пост ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Иерусалим, 8 августа. Танк армии обороны Израиля нанес удар по блокпосту ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Израиля.

По данным ведомства, ранее с этого блокпоста был открыт огонь по израильским строителям, которые осуществляют возведение фортификационных сооружений на границе с палестинским анклавом.

«В ответ на обстрел строителей и строительной техники у разделительного заграждения израильский танк нанес удар по посту ХАМАС в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что израильские военные перекрыли несколько автомобильных дорог в окрестностях сектора Газа. В пресс-службе Минобороны Израиля отметили, что данные действия были предприняты после «эвакуации военных постов ХАМАС» в секторе Газа, что может свидетельствовать о подготовке к возможному удару.