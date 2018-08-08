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Разлившая азотную кислоту под Днепром автоцистерна работала нелегально
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    Разлившая азотную кислоту под Днепром автоцистерна работала нелегально

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    Разлившая азотную кислоту под Днепром автоцистерна работала нелегально

    Киев, 8 августа. Владелец автоцистерны, из которой было разлито 24 тонны азотный кислоты в Днепропетровской области, не имел разрешения на перевозку токсичного вещества. Об этом в среду заявил начальник управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте Алексей Степаненко.

    «Проверив документацию по базе, мы видим, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, было нелегальным и осуществляло перевозки нелегально. Как владелец автоцистерны говорит,  хотел подзаработать денег, а затем получить лицензию», — отметил он в эфире украинского телевидения.

    Напомним, что накануне в Днепропетровской области произошла крупная утечка азотной кислоты в результате аварии автоцистерны. ДТП произошло на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка, в трех километрах от ближайшего населенного пункта. Прибывшие на место спасатели создали водный навес, чтобы ограничить распространение ядовитых паров.

     

    Автор: Антон Соколов
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