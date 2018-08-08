Назначен директор департамента Минприроды по изучению Арктики и Мирового океана

Москва, 8 августа. Директором нового департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана назначен бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Хрущев. Приказ о назначении Хрущева подписал глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Сергей Хрущев назначен директором Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана», — говорится в сообщении Минприроды РФ.

Глава ведомства отметил, что в центре внимания нового департамента будет тема продолжения работы по исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана и восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз.