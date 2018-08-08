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Назначен директор департамента Минприроды по изучению Арктики и Мирового океана
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    Назначен директор департамента Минприроды по изучению Арктики и Мирового океана

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    Назначен директор департамента Минприроды по изучению Арктики и Мирового океана

    Москва, 8 августа. Директором нового департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана назначен бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Хрущев. Приказ о назначении Хрущева подписал глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

    «Сергей Хрущев назначен директором Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана», — говорится в сообщении Минприроды РФ.

    Глава ведомства отметил, что в центре внимания нового департамента будет тема продолжения работы по исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана и восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз. 

    Автор: Дарья Смолина
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