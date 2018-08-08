Земля Центра Хруничева останется за предприятием — Рогозин

Москва, 8 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что земля Центра Хруничева останется за предприятием. По его словам, такое решение было принято по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с руководством космической отрасли.

«Президент указал, что оказание мер государственной поддержки Центру Хруничева не может быть связано с тем, чтобы изымать какие-то земли у предприятий, они должны оставаться в собственности предприятия», — отметил Рогозин.

Кроме того, российский лидер постановил, что московская площадка центра продолжит работу в прежнем формате до тех пор, пока не будет налажено серийное производство предприятия в Омске.

Рогозин добавил, что Путин поддержал предложения по поддержке и финансовому оздоровлению Центра Хруничева, поскольку речь идет о предприятии, которое производит уникальные космические ракеты и имеет большие перспективы.