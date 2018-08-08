«Пусть помнят Цхинвал»: в ДНР объяснили, почему США не помогут Киеву в критический момент

Донецк, 8 августа. Украина должна помнить, что США окажут Киеву помощь в критический момент, как это было в случае с Грузией 10 лет назад. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Парламентарий напомнил, что грузино-осетинский конфликт продолжался с разной интенсивностью около 20 лет, а операция по принуждению грузинской стороны к миру длилась пять дней, в то время как конфликт в Донбассе продолжается уже пять лет.

Бердичевский подчеркнул, что до нападения Грузии на Цхинвал в 2008 году Тбилиси нарушал все договоренности, устраивая вооруженные провокации. Однако конечной точкой в этих событиях стала масштабная агрессия грузинской стороны в отношении Южной Осетии в августе 2008 года, передает «Политнавигатор».

«Украина ведет себя точно так же, как Грузия, надеясь на поддержку США в критический момент. Поддержки не было тогда, не будет и сейчас. Пусть помнят Цхинвал», — отметил Бердичевский.

Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии нанесли массированный артиллерийский удар по территории Южной Осетии. После этого грузинские войска атаковали Цхинвал, в результате чего часть столицы Южной Осетии была уничтожена. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых являются гражданами РФ. Кроме того, под ударом грузинских войск оказались российские миротворцы, которые находились в регионе с 1992 года.