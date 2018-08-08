«Для России нет нерешаемых задач»: Аксенов рассказал, как в Крыму будут искать воду

Симферополь, 8 августа. Сотрудники Российской академии наук, министерства обороны России и госкорпорации Росатом будут заниматься разработкой программы водообеспечения Крыма, рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил министерству природных ресурсов и экологии РФ создать рабочую группу по водообеспечению Крыма и других вододефицитных регионов. Программа, направленная на решение связанных с дефицитом воды проблем, должна быть разработана до 10 сентября.

Глава Крыма и президент РАН Александр Сергеев предложили создать рабочую группу для решения этого вопроса. По словам Аксенова, одним из основных направлений программы является разработка и применение методов и технологий поиска воды и управления водными ресурсами для полного обеспечения потребностей населения, сельского хозяйства и промышленности полуострова. Кроме того, специалисты в рамках разработки программы уделят внимание вопросам внедрения новых технологий для развития аграрной отрасли в климатических условиях Крыма, добавил Аксенов.

«Уверен, что проблема дефицита воды в Крыму будет успешно решена, ведь для России нет нерешаемых задач», — резюмировал политик.

Напомним, Киев прекратил подачу пресной воды через Северо-Крымский канал после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Проблему водоснабжения северной и восточной части Крыма удалось решить за счет бурения новых скважин и доставки воды из Белогорского водохранилища.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Киев решение крымчан до сих пор не признает и считает полуостров «своей» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН и вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».