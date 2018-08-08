Онкологи России готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с тяжелым заболеванием

Москва, 8 августа. Российские онкологи готовы оказать любую посильную помощь жене президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада Асме, у которой обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин.

Тут, по его словам, все должно зависеть от желания самой жены лидера Сирии прилететь в нашу страну.

«Я думаю, что она в первую очередь могла бы приехать и полностью обследоваться для того, чтобы поставить точный диагноз и оценить распространенность заболевания, — сказал собеседник ФАН. — Методики лечения уже давно все приняты, и здесь, в принципе, никаких проблем быть не может».

Черемушкин пояснил: чтобы узнать, на какой стадии находится болезнь, берется так называемая биопсия. Кусочек опухоли исследуется по многим параметрам, после чего врачами уже определяется, с чего именно надо начинать и как вести лечение.

«Существуют разные варианты — терапевтический, хирургический, лучевой, гормональный, — перечислил кандидат медицинских наук. — Выбор тут большой, поэтому нужно посмотреть последовательность лечебных мероприятий, которые будут оптимально соответствовать распространенности опухоли и характеру заболевания».

Также Черемушкин подчеркнул, что рак груди, самое распространенное в мире онкологическое заболевание, в наши дни лечится очень хорошо. И в России эта методика успешно применяется.