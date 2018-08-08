Пентагон назвал количество систем ПРО США

Хантсвилл, 8 августа. Американские военные развернули 250 элементов наземной системы противоракетной обороны. Об этом сообщил глава агентства ПРО Минобороны США генерал-лейтенант Самуэль Гривз на конференции в Алабаме.

Наибольшее количество противоракет системы THAAD установлено в Калифорнии – 210 перехватчиков. 44 наземных перехватчика находятся на Аляске. Также системами ПРО оснащены 36 кораблей. Все они входят в систему морского базирования «Aegis».

Напомним, что система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Охват системы составляет не более 200 километров.

Власти США вышли из договора по ПРО, заключенным с СССР, в 2002 году. Они объясняли это защитой от КНДР и Ирана. Российские власти неоднократно заявляли, что развертывание подобных систем угрожает национальной безопасности страны.

Напомним, что ранее в России модернизировали ракетные комплексы «Искандер-М», которые будут эффективно охранять границы страны. По словам экспертов, использование подобных комплексов станет симметричным ответом на расширение НАТО на восток. А в марте президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил современное оружие.