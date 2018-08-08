СМИ рассказали, сколько тратит мордовская больница с неработающим лифтом

Саранск, 8 августа. Ковылкинская межрайонная больница (Мордовия), которая стала известной после инцидента с пенсионеркой, купила лифт за два миллиона рублей. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Выяснилось, что руководство медицинского учреждения в 2015 году заказало покупку и установку лифта, потратив на это 2 млн 49 тыс. рублей. В реестре указано, что больница «обеспечила беспрепятственный доступ для инвалидов».

По словам сотрудника строительной фирмы Игоря Новикова, монтаж лифтового оборудования обычно стоит не больше 400 тыс. рублей, а сам лифт можно приобрести за 200 тыс. рублей.

«По-моему, для Мордовии все же 2 млн для закупки и монтажа обычного лифта, это все же много, но все конечно зависит от запросов главного врача», — отметил он.

Кроме того, в 2014 году больница потратила 4,7 млн рублей на покупку лапароскопической стойки для гинекологического отделения. При этом, как сообщает News.ru, сам аппарат стоит 2,5 млн рублей. В том же году медучреждение купило хирургические перчатки за 764 тыс. рублей, при том, что розничная цена этих изделий составляет 11 рублей. Издание пыталось связаться с руководством, больницы, однако там всякий раз бросали трубку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мордовской больницей заинтересовался Следственный комитет после того, как пожилая пациентка была вынуждена ползти по лестнице со сломанной ногой из-за неработающего лифта.