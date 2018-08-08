Американские СМИ: США установили на Украине нацистский режим

Реальность, показанная на этой фотографии, является непригодной для публикации в официальных СМИ в США, потому что целью «новостных» медиа является скрыть от общественности некоторые из наиболее важных международных реалий. Например, тот факт, что США установили на Украине нацистский режим, настроенный против России, и теперь обвиняют РФ за меры, которые она была вынуждена предпринять, чтобы защитить себя от нацистского режима по соседству. Глядя на это фото, становится понятно, почему Россия была вынуждена защищаться.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «This Is the Real, Americanized, Nazi-Dominated Ukraine» («Вот она — настоящая, американизированная, нацистская Украина»), опубликованной на аналитическом портале Strategic Culture Foundation. Автор: Эрик Жусс (Eric Zuesse).

Эта фотография, наряду с некоторыми другими, была опубликована 4 июля 2018 года в статье «Асы Винстенли» из The Electronic Intifada под названием «Израиль вооружает неонацистов в Украине».

Израиль делает это, будучи частью возглавляемой США коалиции, которая поддерживает действующее расистско-фашистское правительство Украины. Оно было сформировано в результате кровавого переворота, который бывший президент США Барак Обама начал планировать не позднее 2011 года и провел в феврале 2014 года под видом антикоррупционных массовых демонстраций. Кстати, некоторые из нанятых США снайперов уже придали дело огласке и рассказали, как их принимали на работу и как они ее выполняли.

В западных СМИ свержение и замена демократически избранного правительства Украины называется просто «революция Майдан», или «Украинская революция 2014», а не «переворот Обамы на Украине». Именно поэтому Джордж Фридман, основатель и владелец частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор», в разговоре с российским изданием назвал эти события «самым откровенным переворотом в истории», а когда американское правительство устроило ему разнос, он начал это отрицать. Ложь — это обязательное условие.

Человек в центре фотографии (на ней также присутствуют флаги запрещенных в РФ организаций «Правый сектор»1 и ОУН) — Андрей Билецкий. Его полк «Азов» получает оружие непосредственно от американских налогоплательщиков (то есть правительства США). Он публично заявлял, что идеология полка и его самого — это «социализм», определяемый как «отрицание демократии», «расизм», определяемый как «против Семитов и нелюдей, которых они используют». И, наконец, утверждение «империализма» с целью «создать третью империю [украинский Третий рейх]». Кажется, что он просто позаимствовал идеологию у Гитлера, заменив слово «Германия» на слово «Украина».

Навязанный США режим также совершал массовые убийства украинцев, которые говорят по-русски и которые не хотели подчиняться. И все это на деньги налогоплательщиков США, Израиля, Нидерландов, Польши и других союзников США, которые финансировали «Азов» и которые продолжают финансировать правительство Украины.

И пока демократическая партия поддерживает и одобряет нацистское правительство на Украине, республиканская партия будет продолжать называть это двухпартийным консенсусом. Но двухпартийное единство по какому-либо вопросу не означает, что политика является правильной. А СМИ вместо того, чтобы разоблачать виновных, продолжают их поддерживать. Они продолжают лгать об этом.

Именно поэтому из-за неспособности противостоять истеблишменту трусливый Трамп продолжает вести политику Обамы, не осуждает и не отменяет ее. Если бы Трамп действительно захотел разоблачить ложь американских «новостей», то это первая из «легенд» эпохи Обамы, которые ему стоит опровергнуть. И делать это нужно непосредственно перед американским народом, подкрепляя свою речь видеороликами с фактическими доказательствами, которые потрясут страну и вызовут настоящие споры, чему истеблишмент всеми силами пытается помешать.

Так может ли в США вообще быть демократия с такими СМИ? Удастся ли нам избежать третьей мировой войны?

Вся эта ситуация в целом похожа на попытки США захватить Сирию, но ложь по Украине разоблачить проще. Все, о чем я рассказал, указывает на один простой факт: сегодняшнее правительство США не представляет интересы американского народа.

Это нехудожественная, историческая версия романа Джорджа Оруэлла «1984». И это происходит прямо на наших глазах.

1 Организация запрещена на территории РФ.