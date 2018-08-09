Сирия, 9 августа. «Джебхат ан-Нусра»1***, «Ахрар аш-Шам» и другие крайние радикалы провели серию арестов сторонников примирения в Идлибе. Курды и ССА** вместе с Турцией продолжали столкновения на севере провинции Алеппо. Смертник ИГ1 подорвал себя в деревне к востоку от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносили артудары по позициям джихадистов вблизи Аль-Латамины; обнаружили крупный тайник с оружием и патронами боевиков на западе Даръа; при поддержке ВКС РФ атаковали «спящие ячейки» ИГ на северо-востоке Эс-Сувейды с нескольких направлений.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): совместно с другими крайне радикальными формированиями проводили аресты сторонников примирения в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): убило двух жителей деревни Гурайба и одного курдского бойца в результате подрыва смертника к востоку от Дейр-эз-Зора; пыталось осуществить теракт вблизи города Аль-Каим на западе иракской провинции Аль-Анбар.

Курды: вели бои с отрядами ИГ в восточной части провинции Дейр-эз-Зор; оказались под артобстрелом войск Турции к западу от Африна.

Международная коалиция: провела очередную бомбардировку населенного пункта Ас-Суса на восточном побережье Евфрата у иракской границы.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась одного боевика в предместьях Африна и еще четверых к северу от Манбиджа в результате диверсионных действий YPG.

Провинция Алеппо

Бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) казнили пленного радикала союзной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) в предместьях Африна к северо-западу от Алеппо. Курдский источник обнародовал на своей странице в соцсети Twitter (@AfarinMamosta) видео, на котором запечатлен труп убитого боевика ССА. «Спящие ячейки» курдов, укрывающиеся на территории отбитого турками кантона, в настоящее время ведут операцию под названием «Гнев оливок», рассчитывая нанести как можно больший урон армии Турции и связанным с ней вооруженным группировкам. Позже, однако, Анкара ответила на данные действия YPG, открыв артиллерийский огонь по объектам курдских радикалов в окрестностях города Шейх Аль-Хадид, передавал в Twitter (@SRveORTADOGU) военный источник.

В центре Манбиджа к северо-востоку от административного центра региона накануне детонировало взрывное устройство, сообщал портал Aleppo24. В результате ряд зданий города были частично разрушены. Согласно предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Данные о том, кем именно было заложено СВУ, все еще выясняются. Вечером, по данным курдского Twitter-ресурса (@RojavaCudi), отряды YPG напали на опорные пункты ССА к северу от города, убив четверых протурецких радикалов и захватив часть их вооружений.

Из-за стрельбы на свадьбе в Джараблусе в минувшие сутки были ранены четверо гражданских лиц, сообщал информационный канал в Twitter (@24Aleppo). Город находится на западном берегу Евфрата у границы с Турцией и контролируется боевиками «Свободной армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, вновь провела бомбардировку города Ас-Суса, который по-прежнему находится в оккупации «Исламского государства», передавал медиа-центр DeirEzzor24. Данный населенный пункт, расположенный на юге от Дейр-эз-Зора недалеко от иракской границы, также подвергался авианалетам ВВС западной коалиции за день до этого. Тогда в результате ударов с воздуха были ранены несколько мирных граждан. Сведения о возможных жертвах среди местного населения в ходе вчерашней бомбардировки пока выясняются.

Тем временем на востоке региона у берегов реки Хабур в прошедшие сутки разворачивались бои курдских радикалов Сирийских демократических сил (SDF)**** и отрядов ИГ. О возможных потерях сторон и ходе противостояния пока ничего не известно. Необходимо заметить, что данный район находится под контролем курдов, однако, несмотря на продолжающуюся с прошлого года военную операцию США и SDF в регионе, бандформирования ИГИЛ проявляют высокую активность во многих районах Заевфратья.

Смертник ИГ в минувшие сутки активировал на себе «пояс шахида» в деревне Гурайба, которая находится на побережье Хабура у самой границы с Хасакой. По сведениям Jisr TV, в результате нападения погибли два местных жителя и один радикал из курдских «Демократических сил».

Провинция Даръа

Инженерные части армии САР в ходе осмотра освобожденных от джихадистов районов к западу от Даръа наткнулись на подземный схрон с оружием и патронами исламистов в предместьях города Аль-Харра. Согласно данным портала SANA News, военнослужащие САА обнаружили несколько противотанковых ракетных комплексов «Фагот», минометы различных калибров, средства связи, управляемые противотанковые ракеты, множество различных боеприпасов и другие вооружения. Напомним, данный населенный пункт, который большую часть сирийского конфликта находился в оккупации исламистов, и соседние поселки были полностью зачищены к середине июля этого года.

Провинция Идлиб

Бандгруппы террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» провели серию рейдов в тех северных населенных пунктах провинции Идлиб, где дислоцируются наименее радикальные оппозиционные формирования. По данным канала джихадистов в Telegram (@mrkzemannews25), в ходе налетов члены «Ан-Нусры» захватывали в плен командиров группировок, намеревавшихся пойти на примирение с официальным Дамаском. Между тем в южной части региона в Маарет Ан-Нумане боевики другого исламистского объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» арестовали нескольких представителей местного центра по разрешению конфликта. Всего, по информации Idlib24, на юге региона членами «Тахрир аш-Шам» и других формирований было арестовано порядка 70 сторонников примирения с центральным правительством Сирии. Таким образом, крайне радикальные бандформирования продолжают попытки сорвать политическое урегулирование в зоне деэскалации «Идлиб».

Провинция Хама

В прошедшие сутки военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжали вести артиллерийские обстрелы военных объектов коалиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ней группировок к северу от Хамы. Согласно сведениям источника в Twitter (@Syrian_Uruk), войска САР наносили удары преимущественно по позициям террористов на южной окраине города Аль-Латамина. Информация о масштабе урона, причиненного исламистам, пока уточняется. Аль-Латамина, соседние города Мурек и Кафр Зета, а также другие населенные пункты, расположенные на данном выступе, прилегающем к провинции Идлиб, были захвачены джихадистами еще в конце 2012-го и с тех пор находятся в оккупации.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные силы Сирии при помощи ВКС РФ накануне продолжили наращивать преимущество в боях с разрозненными бандформированиями ИГИЛ в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда, передавали военные источники портала Al Masdar News. Подразделения САА вели атаки одновременно с трех сторон, стремясь, в первую очередь, полностью отбить все стратегические высоты в данном регионе. Ранее войска САР, прикрываемые российской боевой авиацией, полностью дозачистили ряд ключевых вершин и поселений в пустынном районе Бадия Аль-Шам, в том числе вблизи важного населенного пункта Аль-Кираа. Местные источники уверены, что возросшая активность «спящих ячеек» «Исламского государства» в Эс-Сувейде является результатом деятельности американских ССО, дислоцирующихся на базе ВС США около Ат-Танфа, который располагается чуть к востоку вдоль южной границы САР.

Ирак

Бойцы иракской армии столкнулись с отрядом террористов ИГИЛ вблизи города Аль-Каим, расположенного в западной части приграничной провинции Аль-Анбар. По сведениям агентства Iraqi News, один из боевиков, на котором затем был обнаружен пояс смертника, был ликвидирован. Ранее «Исламское государство» контролировало не только Аль-Каим, но и все крупные города на побережье Евфрата в этом районе. На сегодняшний день террористическая организация больше не имеет крупных территориальных анклавов в Ираке, однако активность подпольных групп ИГ постоянно отмечается во многих районах страны, преимущественно в провинциях Киркук, Дияла и Багдад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)