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МИД РФ отреагировал на статью греческих СМИ о подготовке беспорядков в Салониках
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    МИД РФ отреагировал на статью греческих СМИ о подготовке беспорядков в Салониках

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    МИД РФ отреагировал на статью греческих СМИ о подготовке беспорядков в Салониках

    Москва, 8 августа. Российский МИД опроверг сообщения греческой газеты Kontra News о том, что Москва якобы готовит беспорядки в Салониках во время проведения сентябрьской международной выставки. Комментарий размещен на сайте министерства.

    Греческая газета утверждает, что некие банды уличных хулиганов, якобы финансируемые из России, готовят протесты в Салониках. Издание пишет, что радикалы хотят устроить беспорядки во время посещения международной выставки руководством Греции, премьерами балканских стран и вице-президентом США.

    «В материале греческой газеты Kontra News нет ни слова правды», — заявили в МИД России. 

    Дипломатическое ведомство подчеркивает, что Россию и Грецию связывают многовековые узы истории, религии и дружественных отношений. Москва никогда не посягала на государственную безопасность Греции. МИД РФ назвал материал издания «глупым выпадом», который позорит греческую журналистику.

    Автор: Юлия Шелковенко
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