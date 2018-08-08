ДНР: украинские силовики нанесли минометный удар по окраинам Горловки

Горловка, 8 августа. Подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Горловки. Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

По его словам, в 17:03 мск украинские силовики нанесли минометный удар по западным окраинам Горловки. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в районе поселка Ленинское, который расположен в 10 километрах от Горловки. В ходе обстрела украинские силовики выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Стоит отметить, что Горловка расположена на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Город ежедневно оказывается под обстрелами со стороны ВСУ. С 2014 года в результате регулярных обстрелов ВСУ в Горловке погибли более 200 мирных жителей, в том числе 17 детей.