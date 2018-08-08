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«Я бы с ним подралась»: телеведущая Вовк попала в аварию и пожаловалась на ГИБДД
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    «Я бы с ним подралась»: телеведущая Вовк попала в аварию и пожаловалась на ГИБДД

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    «Я бы с ним подралась»: телеведущая Вовк попала в аварию и пожаловалась на ГИБДД

    Москва, 8 августа. Известная российская телеведущая Ангелина Вовк попала в автомобильную аварию в Москве. Она рассказала подробности дорожного происшествия, в котором «солгавший нарушитель признан невиновным».

    Вовк на своей странице в социальной сети Instagram показала свой автомобиль, поврежденный после ДТП. По словам телеведущей, в автомобильной аварии никто не пострадал, но она была возмущена работой сотрудников ГИБДД.

    «Меня несправедливо признали виновницей. Протокол составлен со слов водителя, который меня подрезал. Хочу справедливости», — заявила Вовк.

     

    По словам телеведущей, она поворачивала направо из крайнего правого ряда, а другой автомобилист также поворачивал направо, но из второго ряда. В результате произошло столкновение по касательной. 

    Вовк в беседе с телеканалом 360 пожаловалась, что водитель ее оскорбил, но она не слышала как, так как инспектор вовремя остановил его.

    «Что он там сказал, я, к счастью не слышала, а то я бы с ним подралась», — рассказала она.

    Телеведущая также сообщила, что намерена в четверг приехать к руководителю батальона ГИБДД, сотрудник которого оформлял протокол, чтобы рассказать подробности происшествия.

    Автор: Дарья Смолина
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