«Я бы с ним подралась»: телеведущая Вовк попала в аварию и пожаловалась на ГИБДД

Москва, 8 августа. Известная российская телеведущая Ангелина Вовк попала в автомобильную аварию в Москве. Она рассказала подробности дорожного происшествия, в котором «солгавший нарушитель признан невиновным».

Вовк на своей странице в социальной сети Instagram показала свой автомобиль, поврежденный после ДТП. По словам телеведущей, в автомобильной аварии никто не пострадал, но она была возмущена работой сотрудников ГИБДД.

«Меня несправедливо признали виновницей. Протокол составлен со слов водителя, который меня подрезал. Хочу справедливости», — заявила Вовк.

По словам телеведущей, она поворачивала направо из крайнего правого ряда, а другой автомобилист также поворачивал направо, но из второго ряда. В результате произошло столкновение по касательной.

Вовк в беседе с телеканалом 360 пожаловалась, что водитель ее оскорбил, но она не слышала как, так как инспектор вовремя остановил его.

«Что он там сказал, я, к счастью не слышала, а то я бы с ним подралась», — рассказала она.

Телеведущая также сообщила, что намерена в четверг приехать к руководителю батальона ГИБДД, сотрудник которого оформлял протокол, чтобы рассказать подробности происшествия.