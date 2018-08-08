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Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов в провинции Даръа
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    Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов в провинции Даръа

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    Сирия: САА обнаружила оружие и боеприпасы террористов в провинции Даръа

    Дамаск, 8 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большое количество оружия и боеприпасов террористов в провинции Даръа. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, крупный склад террористов обнаружен в поселке Аль-Харра на юге провинции Дамаск. На складе были обнаружены крупнокалиберные пулеметы, ракетные пусковые установки, внедорожники с вооружением, а также оборудование для спутниковой связи.

    Накануне правительственные силы обнаружили командные пункты террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в населенном пункте Абидин, который расположен в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Артем Никулин
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