На горизонте замаячил курс 66,6 рубля за доллар

Москва, 8 августа. Сегодня на Московской бирже курс доллара резко вырос до 64,7 рубля. Эксперты считают это запоздалой реакцией на подготовку новых американских санкций против России.

Рубль до конца недели с высокой вероятностью будет слабеть к доллару и евро, но потом его курс имеет все шансы укрепиться, заявил Федеральному агентству новостей старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Роман Ткачук. Многое здесь будет зависеть от того, оправдаются ли худшие опасения относительно новых санкций против России, которые сейчас рассматривает американский Сенат.

«О новых предложениях по антироссийским санкциям было известно еще несколько дней назад, но участникам рынка потребовалось время на их осмысление. Похоже, триггером стало сегодняшнее известие о том, что Россию предлагается признать спонсором терроризма, — отмечает Роман Ткачук. — Это поставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Тегерану, например, Вашингтон запрещает продавать на мировом рынке нефть. Подобные меры для нашей страны до сих пор не рассматривались».

В то же время у российской экономики сейчас сильные позиции, отмечает аналитик, так что в случае утверждения нового санкционного пакета в Сенате США валютные игроки заново оценят его последствия для нашей страны и тогда рубль может укрепиться.

«И правительство, и ЦБ будут какое-то время смотреть за движением курсов. То же министерство финансов в августе обещало купить рекордный объем валюты валюты в ФНБ на сумму 383 млрд рублей. Теперь, возможно, ведомство приостановит скупку валюты, и уже это сильно поддержит рубль», — полагает Роман Ткачук.

Сколь-нибудь серьезное вмешательство со стороны Центрального банка эксперт ожидает только при ослаблении российской валюты до 70 рублей за доллар.