Эксперт: Проблема прав женщин в Тунисе обострилась после «Арабской весны»

Тунис, 8 августа. Жительница Туниса Зейнаб и ее возлюбленный — итальянец Серджио уже почти год не могут оформить брак, поскольку жених не хочет принимать ислам.

Законодательство Туниса разрешает заключать браки людям с разным вероисповеданием, однако традиции в этой стране оказались сильнее законов. Ни нотариусы, ни местные чиновники не хотят участвовать в сочетании этой пары, объясняя свой отказ религиозными убеждениями.

По словам ведущего научного сотрудника МГИМО Юрия Зинина, который специализируется на изучении Ближнего Востока и Северной Африки, среди арабских стран Тунис формально находится на передовых позициях в области соблюдения прав женщины, однако на деле этот вопрос больше регулируется исламскими традициями, чем законодательством.

«Принятие законов, как бы хороши они ни были, не означает их реального исполнения, поскольку традиции, которыми живут страны арабского Востока, уходят корнями в века, и переделать все на современный лад чрезвычайно сложно», — отметил он.

Зинин добавил, что после «арабской весны» в Тунисе появилось множество партий исламского толка. Наиболее радикальные из них сейчас пытаются отменить прежние достижения в вопросе женских прав, пишет издание «Слово и дело».