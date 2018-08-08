Российская ПВО могла бы сбить запущенную в Эстонии ракету НАТО — сенатор



Москва, 8 августа. Глава комитета Совфеда по безопасности Виктор Бондарев заявил, что ЗРК С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С1» смогли бы перехватить и уничтожить выпущенную над Эстонией ракету, если бы она пересекла российскую границу.

Эстонские военные заявили, что случайно выпущенная ракета НАТО имела режим самоуничтожения.

«Если бы ракета пришла на нашу территорию, комплекс С-400 ее бы захватил и ликвидировал. Такие ракеты он берет. «Панцирь» ее тоже возьмет», — прокомментировал российский сенатор, его слова передает ТАСС.

С Виктором Бондаревом согласен и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что все в происходящее в небе над странами Прибалтики контролируется ПВО России. Это касается и пуска ракет, и полетов авиации.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, комплекс «Тор-М2» справился бы с задачей уничтожения ракеты не хуже остальных комплексов. Он отметил, что «Тор» более эффективен для целей небольшого размера.