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В НАТО прокомментировали запуск боевой ракеты в небе над Эстонией
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    В НАТО прокомментировали запуск боевой ракеты в небе над Эстонией

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    В НАТО прокомментировали запуск боевой ракеты в небе над Эстонией

    Москва, 8 августа. Североатлантический альянс не располагает информацией о каком-либо возможном ущербе, который был нанесен из-за инцидента со случайным запуском боевой ракеты типа «воздух-воздух» в воздушном пространстве Эстонии.

    «Об ущербе не сообщалось», — цитирует РИА Новости и.о. официального представителя НАТО Пирса Казале.

    Казале сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с эстонским премьер-министром Юри Ратасом случившееся. Генсек альянса выразил свои сожаления в связи с этой ситуацией и предложил полную поддержку НАТО в проведении расследования.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что самолет испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 случайно выпустил боевую ракету, патрулируя в небе над Эстонией. Военные пытаются установить место падения ракеты, так как считают, что нет стопроцентной гарантии, что снаряд разрушился в воздухе.

    Автор: Дарья Смолина
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