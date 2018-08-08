Донбасс сегодня: два преступления ВСУ, два прокола украинских СМИ

Донбасс, 8 августа. В ЛНР прокомментировали сообщения киевских СМИ, сообщивших об упадке вооруженных сил республики. Корреспондент ФАН разобрался в подробностях уничтожения гуманитарных миссий ДНР силами ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В ЛНР готовы к отражению атак Киева

В условиях относительного затишья на фронтах Донбасса и наращивания киевскими войсками ударного потенциала за счет стягивания сил и средств в регион Луганская народная республика развенчала миф украинской пропаганды, якобы в республике «некому воевать».

Главный военком ЛНР Игорь Маршуба сообщил, что армия республики не испытывает дефицита военнослужащих, является полностью добровольной, а подразделения вооруженных сил ЛНР готовы к выполнению задач.

В условиях тотального некомплекта личного состава в украинской армии и разрыва ближайшей осенью 20 тысяч контрактов солдатами и офицерами ВСУ, ситуация в республике выглядит более чем привлекательной.

В военном комиссариате республики корреспонденту ФАН сообщили, что прием на контрактную службу в ЛНР проходит в штатном режиме, а многие молодые люди с удовольствием вступают в ряды вооруженных сил республики. Отметим, что материальная составляющая контрактной службы в ДНР и ЛНР также является мотивирующим фактором.

Два преступления ВСУ, два прокола украинских СМИ

Пока на фронтах в целом наблюдается спад огневой активности, украинские силовики проводят точечные операции, направленные как на устрашение мирных жителей республик, так и на получение очередных «преференций». Напомним, позавчера ВСУ выпустили противотанковую управляемую ракету по военному автомобилю с медиками ДНР. Все три человека погибли, включая двух женщин-врачей.

Украинские СМИ отчитались о новой «победе» своих воинов, которые якобы уничтожили вражескую технику и личный состав на юге Донецкой области. В Донецкой народной республике информацию опровергли, разъяснив, что убиты были медработники, передвигавшиеся на военном «Урале» в зоне боевых действий, они должны были оказывать помощь гражданским.

Киевские средства массовой информации поставили под сомнение и это заявление оперативного командования ДНР, сообщив, что в предыдущий раз «террористы» в аналогичном ключе рассказывали об уничтожении транспорта с экипажем, автомобиль выполнял гуманитарный рейс и доставлял питьевую воду населению.

Сами украинские журналисты привели фотографии подбитого грузовика с установленными на нем цистернами для воды. Журналисты указали, что военные ДНР якобы сами установили цистерны на кузов уже после попадания украинской ракеты, чтобы версия расстрела гуманитарной миссии выглядела правдоподобнее.

Но в погоне за голословными обвинениями киевские издания совершенно запамятовали, что сами же их коллеги из других СМИ опубликовали видео, «любезно предоставленное» бойцами ВСУ, на котором запечатлено уничтожение грузовика ДНР, перевозящего воду в тех самых цистернах, которые якобы «террористы» установили после уничтожения автомобиля. На картинке с украинского беспилотника отчетливо видно, что грузовик перевозит не личный состав ВС ДНР или боекомплект, но именно воду в емкостях.

Данные обстоятельства не остановили оператора украинской противотанковой установки, и пуск ракеты был совершен точно так же, как и сейчас. Разобранные выше случаи в очередной раз доказывают, что украинская армия воюет не против мифических российских войск, которые, будучи в Донбассе, повергли бы в бегство «сильнейшую армию континента», а с жителями Донбасса, не брезгуя после совершения военных преступлений активно восхвалять совершивших их «защитников».