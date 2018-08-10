Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

Дамаск, 10 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад с большим количеством боеприпасов террористических группировок в районе Хулы на севере провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

По словам полевого источника, среди найденного сирийскими войсками оружия были тяжелые пулеметы, снайперские винтовки, минометные снаряды, ракетные гранаты израильского происхождения.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

Оружие, скорее всего, было оставлено членами радикальной группировки «Тахрир Аш-Шам», считает источник.

Напомним, что весной 2018 года сирийским властям при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) удалось достичь соглашения с главарями незаконных вооруженных группировок о выведении боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

Боевикам, отказавшимся урегулировать свой статус, обеспечили беспрепятственный выход из провинции. Их эвакуировали на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Остальные — прошли процедуру урегулирования статуса и получили амнистию, гарантированную президентом САР Башаром Асадом. В настоящий момент в провинции Хомс идет активное восстановление социальной инфраструктуры, разрушенной террористическими группировками.