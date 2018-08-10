Меню
Сирия эксклюзив
Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса
Политика
Кремль опубликовал основные положения Конвенции по Каспию
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

    236

    Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

    Дамаск, 10 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад с большим количеством боеприпасов террористических группировок в районе Хулы на севере провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    По словам полевого источника, среди найденного сирийскими войсками оружия были тяжелые пулеметы, снайперские винтовки, минометные снаряды, ракетные гранаты израильского происхождения.

    Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

    В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

    Оружие, скорее всего, было оставлено членами радикальной группировки «Тахрир Аш-Шам», считает источник.

    Напомним, что весной 2018 года сирийским властям при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) удалось достичь соглашения с главарями незаконных вооруженных группировок о выведении боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

    Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

    Сирия: САА обнаружила тайный склад с оружием боевиков на севере Хомса

    Боевикам, отказавшимся урегулировать свой статус, обеспечили беспрепятственный выход из провинции. Их эвакуировали на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Остальные — прошли процедуру урегулирования статуса и получили амнистию, гарантированную президентом САР Башаром Асадом. В настоящий момент в провинции Хомс идет активное восстановление социальной инфраструктуры, разрушенной террористическими группировками.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.