Москва, 8 августа. Строительство «Северного потока— 2» может стабилизировать ситуацию с рублем. Об этом заявил заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий Валерий Масленников.

В настоящий момент повышение курса рубля зависит от внешнеполитических факторов. Внутри страны не происходит никаких структурных изменений, которые направлены на снижения курса рубля, сообщил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Строительство «Северного потока — 2» теми темпами, которыми оно изначально запланировано, стабилизирует общую ситуацию с рублем», — отметил эксперт.

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отметил, что новый пакет американских санкций не будет введен. По его словам, до того как стало известно, о возможном введении нового пакета санкций, курс доллара составлял 55-60 рублей. Этот диапазон является нормальным для национальной валюты. Когда же стало известно о новом пакете западных санкций, переданных в Конгресс США, курс «просел» до 60-65 рублей. Однако США не станут вводить жесткие санкции против российских банков, курс стабилизируется до нормального диапазона и составит 59 рублей, что будет говорить об укреплении национальной валюты, заявил эксперт.