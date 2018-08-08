Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Китай введет пошлины на американские товары одновременно с США 23 августа власти Китая введут пошлины на второй список товаров из США на общую сумму в 16 млрд долларов. В этот же день в США введут пошлины на китайский экспорт. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что власти страны вынуждены были принять меры и ввести 25% пошлины в ответ на действия Соединенных Штатов. Отметим, что ранее Китай сформировал первый список товаров из США на 50 млрд долларов. В июне Дональд Трамп объявил, что товары из Китая обложат 25% пошлиной в ответ на «нечестную торговлю» КНР.

Путин одобрил идею об оснащении самолетов системой ГЛОНАСС Владимир Путин поддержал инициативу руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. Свое предложение Рогозин высказал в ходе совещания у президента, напомнив, что с начала 2018 года все продаваемые в России автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, благодаря чему можно отследить положение транспортного средства и направить к нему помощь в случае необходимости. Глава Роскосмоса отметил, что это сотни спасенных жизней. Российский лидер выразил согласие и поручил проработать это предложение с правительством в установленном порядке.

В Сирии восстанавливают разрушенный боевиками мост в провинции Алеппо Сирийские власти ведут работу по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей от рук незаконных вооруженных формирований в провинции Алеппо, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В частности, ведутся активные работы по восстановлению моста Хадж, который боевики уничтожили практически на 40%. Переправа соединяет юго-западные районы Алеппо с юго-восточными. Второй этап ремонта включает восстановление металлического забора, а также предоставление альтернативной энергии для освещения, украшение прогулочных зон и тротуаров для пешеходов.