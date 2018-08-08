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Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Китай введет пошлины на американские товары одновременно с США. В Сирии восстанавливают разрушенный боевиками мост в провинции Алеппо. ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе.
    19:31 8 Августа 2018
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    Китай введет пошлины на американские товары одновременно с США

    Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    23 августа власти Китая введут пошлины на второй список товаров из США на общую сумму в 16 млрд долларов. В этот же день в США введут пошлины на китайский экспорт. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что власти страны вынуждены были принять меры и ввести 25% пошлины в ответ на действия Соединенных Штатов. Отметим, что ранее Китай сформировал первый список товаров из США на 50 млрд долларов. В июне Дональд Трамп объявил, что товары из Китая обложат 25% пошлиной в ответ на «нечестную торговлю» КНР.

    Путин одобрил идею об оснащении самолетов системой ГЛОНАСС

    Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Владимир Путин поддержал инициативу руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. Свое предложение Рогозин высказал в ходе совещания у президента, напомнив, что с начала 2018 года все продаваемые в России автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, благодаря чему можно отследить положение транспортного средства и направить к нему помощь в случае необходимости. Глава Роскосмоса отметил, что это сотни спасенных жизней. Российский лидер выразил согласие и поручил проработать это предложение с правительством в установленном порядке.

    В Сирии восстанавливают разрушенный боевиками мост в провинции Алеппо

    Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийские власти ведут работу по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей от рук незаконных вооруженных формирований в провинции Алеппо, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В частности, ведутся активные работы по восстановлению моста Хадж, который боевики уничтожили практически на 40%. Переправа соединяет юго-западные районы Алеппо с юго-восточными. Второй этап ремонта включает восстановление металлического забора, а также предоставление альтернативной энергии для освещения, украшение прогулочных зон и тротуаров для пешеходов.

    ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

    Путин одобрил идею об установке ГЛОНАСС на самолеты | 8 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    ВСУ обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе. Инцидент произошел в районе Артемовска, огонь открыли украинские военные 59-й бригады, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Наблюдатели ОБСЕ следили за ходом ремонтных работ на Петровской водонасосной станции и сообщили об обстреле беспилотника со стороны подконтрольной ВСУ территории Донбасса. Дрон набрал высоту около 200 метров, украинские военные открыли по нему огонь. В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ эта информация подтверждается. Киев по-прежнему не выполняет Минские договоренности, обстреливая ДНР и ЛНР.
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