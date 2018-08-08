Meizu представила линейку флагманских смартфонов

Пекин, 8 августа. Китайская компания Meizu представила два новых смартфона — Meizu 16 и 16 Plus, инженеры оснастили оба гаджета сканерами отпечатков пальцев.

Флагман Meizu 16 получил 6-дюймовый дисплей и батарею емкостью в 3010 мАч. Вторая версия телефона стала на 0,5 дюйма больше, также ей увеличили емкость батареи до 3640 мАч. Смартфоны получили по 6 и 8 Гб опетативной памяти.

Основная камера — 12 и 20 мегапикселей, а вот любителям сэлфи понравится фронтальная камера на 20 мегапикселей. Оба устройства работают на Android 8.1 Oreo. На рынке появятся черная и белая модели телефонов.

Отмечается, что за базовую модель Meizu 16 придется заплатить 395 долларов, на Meizu 16 Plus цена стартует от 468 долларов. Пользователям из Китая уже доступна возможность предзаказа телефона. Официально продажи начинаются с 16 августа.