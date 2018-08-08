Пушилин: Для узурпаторской власти оставшейся части Украины законы не писаны

Москва, 8 августа. Два врача и водитель санитарного автомобиля погибли накануне в ДНР в результате нанесенного украинскими военными ракетного удара.

Председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал трагический инцидент.

«Вооруженные формирования оставшейся части Украины продолжают цинично нарушать международное гуманитарное право», — заявил он.

В ходе беседы собеседник ФАН напомнил, что накануне «…очередному варварскому обстрелу подвергся военный санитарный автомобиль, оборудованный всеми необходимыми различительными знаками, который двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения в прифронтовой район вместо гражданских врачей для оказания скорой медицинской помощи мирной жительнице. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли две женщины-медика и водитель».

«В любом военном конфликте международное гуманитарное право выступает главным сдерживающим фактором, способствующим деэскалации боевых действий. Однако законы не писаны для узурпаторской власти оставшейся части Украины. Уже пятый год они абсолютно безнаказанно нарушают Женевские конвенции, участником которых является Украина», — констатировал Денис Пушилин.

Председатель Нарсовета ДНР призвал международные организации и общественность обратить внимание на то, что только за этот год вооруженные формирования оставшейся части Украины неоднократно обстреливали санитарные машины, медицинских работников, которые выполняли свой профессиональный долг, оказывая медпомощь мирным жителям Донбасса.

В частности, 22 февраля противотанковой управляемой ракетой был прицельно уничтожен санитарный автомобиль, эвакуировавший тяжелораненого военнослужащего с позиций около Докучаевска. Водитель, санитар и раненый боец погибли.

1 апреля выстрелом из ПТУР обстрелян санитарный автомобиль, эвакуировавший тяжелобольного военнослужащего Народной милиции ЛНР. Водитель, санитар и боец были ранены.

7 апреля в районе населенного пункта Веселогоровка подвергся минометному обстрелу полевой медицинский пункт, который был оборудован всеми соответствующими знаками. Один военнослужащий скончался на месте, а второй был тяжело ранен.

«Также хочу напомнить международным организациям и мировой общественности, что каждая страна, подписавшая Конвенцию, обязана разыскивать лиц, нарушивших ее, и, каково бы ни было их гражданство, предавать их своему суду, — подытожил председатель Народного совета Донецкой народной республики. — В связи с этим призываем международные организации и страны — гаранты минских соглашений не оставаться безмолвно в стороне, а предпринять решительные действия для привлечения виновных к ответственности, предусмотренной Женевской конвенцией».

Напомним, санитарный транспорт подвергся ракетному удару 7 августа 2018 года в районе населенного пункта Набережное Новоазовского района Донецкой народной республики.