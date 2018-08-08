Меню
Весь мир
Ассанжа вызвали на допрос в США
Происшествия
Китайского туриста ранили ножом и ограбили в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Ассанжа вызвали на допрос в США

    134

    Ассанжа вызвали на допрос в США

    Москва, 8 августа. Комитет Сената США по разведке вызвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, сообщила WikiLeaks в микороблоге Twitter.

    «Комитет Сената США по разведке вызывает Джулиана Ассанжа для дачи показаний», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что письмо было передано Ассанжу через американское посольство в Лондоне. Команда юристов компании WikiLeaks заявила, что «рассматривает запрос, но показания должны соответствовать высоким этическим стандартам».

    Напомним, после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году в Вашингтоне заявили о российском «вмешательстве» в выборы. Расследованием дела занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер.

    Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона и требовала предоставить доказательства «вмешательства». Однако, несмотря на то, что расследование дела идет уже больше года, доказательств никаких нет. 

    Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Основатель WikiLeaks опасается экстрадиции в США, где ему грозит тюрьма или смертная казнь за публикацию секретных материалов Госдепа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в любой момент. 

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.