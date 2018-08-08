Ассанжа вызвали на допрос в США

Москва, 8 августа. Комитет Сената США по разведке вызвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, сообщила WikiLeaks в микороблоге Twitter.

«Комитет Сената США по разведке вызывает Джулиана Ассанжа для дачи показаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо было передано Ассанжу через американское посольство в Лондоне. Команда юристов компании WikiLeaks заявила, что «рассматривает запрос, но показания должны соответствовать высоким этическим стандартам».

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq — WikiLeaks (@wikileaks) August 8, 2018

Напомним, после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году в Вашингтоне заявили о российском «вмешательстве» в выборы. Расследованием дела занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона и требовала предоставить доказательства «вмешательства». Однако, несмотря на то, что расследование дела идет уже больше года, доказательств никаких нет.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Основатель WikiLeaks опасается экстрадиции в США, где ему грозит тюрьма или смертная казнь за публикацию секретных материалов Госдепа. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в любой момент.