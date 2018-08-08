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Захарова прокомментировала американский «слив» о переговорах Трампа с Путиным
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    Захарова прокомментировала американский «слив» о переговорах Трампа с Путиным

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    Захарова прокомментировала американский «слив» о переговорах Трампа с Путиным

    Москва, 8 августа. Новый слив секретной информации американским журналистам лишний раз показывает бессмысленность обвинений США по поводу вмешательства в выборы. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в американских СМИ деталей закрытой встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

    По информации американских СМИ, лидеры стран обсуждали вопрос разоружения. Захарова отметила, что публикации секретной информации происходят ежемесячно.

    «Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так , без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованую повестку», — отметила она.

    Захарова обратила внимание на то, что США постоянно призывают другие страны к «подобающему» поведению, а сами манипулируют выдержками из закрытых встреч. Учитывая эти постоянные сливы, полагает представитель МИД России, если бы у США были хоть какие-либо доказательства «российского вмешательства», о них бы уже знали СМИ.

    Автор: Антон Соколов
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