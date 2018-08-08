«Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии
Дамаск, 8 августа. Россияне пожелали скорейшего выздоровления супруге президента Сирии Асме Асад, у которой было обнаружено онкологическое заболевание.
Ранее стало известно, что жена сирийского президента Асма Асад была госпитализирована в одну из клиник Дамаска после обнаружения злокачественной опухоли молочной железы. Отмечается, что онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии.
Позднее в Сети появилась фотография, на которой запечатлены Башар Асад и его супруга. Снимок был сделан в палате клиники, куда прибыл президент Сирии, чтобы навестить свою супругу.
بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.
من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt
Неприятная новость не оставила равнодушными россиян, которые желают скорейшего выздоровления Асме Асад. Одним из первых слова поддержки выразил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Ох, какое фото морозное. У Асмы Аль-Асад обнаружили рак груди. Башар поддерживает ее во время сеанса химиотерапии. Вот эти улыбки для фотографа... Асма крутая, сил выкарабкаться», — написал Коц в своем Telegram-канале.
«Асма замечательная. Очень надеюсь, что все будет хорошо с ней. Эти семь лет войны не прошли бесследно», — пишет пользователь Twitter под ником Калинка Малинка.
«Скорейшего выздоровление Асме», — присоединяется к пожеланиям @kbctyjxtr.
«Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — пишет Ангела.
«Хоть бы она выздоровела!» — отмечает Алексей Ловкачев.
«Роза Дамаска, цвети», — желает Мин Матур.