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«Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии
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    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии

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    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии

    Дамаск, 8 августа. Россияне пожелали скорейшего выздоровления супруге президента Сирии Асме Асад, у которой было обнаружено онкологическое заболевание.

    Ранее стало известно, что жена сирийского президента Асма Асад была госпитализирована в одну из клиник Дамаска после обнаружения злокачественной опухоли молочной железы. Отмечается, что онкологическое заболевание было обнаружено на ранней стадии.

    Позднее в Сети появилась фотография, на которой запечатлены Башар Асад и его супруга. Снимок был сделан в палате клиники, куда прибыл президент Сирии, чтобы навестить свою супругу.

    Неприятная новость не оставила равнодушными россиян, которые желают скорейшего выздоровления Асме Асад. Одним из первых слова поддержки выразил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    «Ох, какое фото морозное. У Асмы Аль-Асад обнаружили рак груди. Башар поддерживает ее во время сеанса химиотерапии. Вот эти улыбки для фотографа... Асма крутая, сил выкарабкаться», — написал Коц в своем Telegram-канале.

     

    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии

    «Асма замечательная. Очень надеюсь, что все будет хорошо с ней. Эти семь лет войны не прошли бесследно»,  — пишет пользователь Twitter под ником Калинка Малинка.

    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии

    «Скорейшего выздоровление Асме», — присоединяется к пожеланиям @kbctyjxtr.

    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии«Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — пишет Ангела.

    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии«Хоть бы она выздоровела!» — отмечает Алексей Ловкачев.

    «Роза Дамаска, цвети»: россияне пожелали выздоровления супруге президента Сирии«Роза Дамаска, цвети», — желает Мин Матур.

    Автор: Артем Никулин
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