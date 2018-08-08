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Политика
Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам
Политика
Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам
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    Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам

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    Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам

    Москва, 8 августа. Письмо главы Соединенных Штатов Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, подтвердил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков​​​.

    «Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам», — отметил он.

    Пресс-секретарь добавил, что Кремль пока не ознакомился с содержанием послания, его поступления в администрацию президента ожидают в ближайшее время.

    Напомним, американский сенатор Рэнд Пол сообщил в социальной сети Twitter, что передал письмо главы Белого дома в администрацию президента РФ. По его словам, в сообщении американского лидера подчеркивается важность дальнейшего двустороннего сотрудничества США и России в разных областях, в числе которых борьба с терроризмом.

    Автор: Екатерина Кухарева
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