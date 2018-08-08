Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам

Москва, 8 августа. Письмо главы Соединенных Штатов Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, подтвердил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков​​​.

«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам», — отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что Кремль пока не ознакомился с содержанием послания, его поступления в администрацию президента ожидают в ближайшее время.

Напомним, американский сенатор Рэнд Пол сообщил в социальной сети Twitter, что передал письмо главы Белого дома в администрацию президента РФ. По его словам, в сообщении американского лидера подчеркивается важность дальнейшего двустороннего сотрудничества США и России в разных областях, в числе которых борьба с терроризмом.