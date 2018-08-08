Песков подтвердил, что письмо Трампа передано Путину по дипломатическим каналам
Москва, 8 августа. Письмо главы Соединенных Штатов Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, подтвердил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам», — отметил он.
Пресс-секретарь добавил, что Кремль пока не ознакомился с содержанием послания, его поступления в администрацию президента ожидают в ближайшее время.
Напомним, американский сенатор Рэнд Пол сообщил в социальной сети Twitter, что передал письмо главы Белого дома в администрацию президента РФ. По его словам, в сообщении американского лидера подчеркивается важность дальнейшего двустороннего сотрудничества США и России в разных областях, в числе которых борьба с терроризмом.