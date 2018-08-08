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Фестиваль Geek Picnic соберет в Петербурге поклонников современной науки
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    Фестиваль Geek Picnic соберет в Петербурге поклонников современной науки

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    Фестиваль Geek picnic соберет в Петербурге поклонников современной науки

    Санкт-Петербург, 8 августа. В северной столице России 18-19 августа состоится крупнейший научно-популярный фестиваль Geek Picnic, посвященный эволюции человека.

    Спикеры научной площадки расскажут о будущем человечества, технологической утопии и развитии искусственного интеллекта. Парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове станет местом, где обсудят идеи колонизации Марса и Луны, цифровое бессмертие и город будущего.

    Перед участниками фестиваля выступят Лиза Рэндалл, специалист в области физики элементарных частиц из Гарварда, автор бестселлера «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц.

    Гостями Geek Picnic будут эпатажный российский режиссер Максим Диденко и легенда мирового Science Art Джо Дэвис. В фан-зоне фестиваля можно не только послушать интересные лекции, но и поиграть в настольные игры, попробовать VR-аттракционы, заглянуть в SteamPunk-лабораторию.

    Автор: Юлия Шелковенко
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