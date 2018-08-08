С поводка он не срывался: в «войну 08.08.08» Саакашвили подчинялся демократам в США

В канун десятилетия агрессии Грузии против Южной Осетии данная тема вновь оказалась в фокусе интереса отечественных масс-медиа, да и за рубежом ей также уделяют повышенное внимание. В этом информационном потоке появляются и чрезвычайно любопытные детали, которые позволяют не только дополнить уже известную картину событий, но и сделать ценные выводы на будущее.

К числу таких деталей, несомненно, относится свидетельство спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в августе 2008 года занимавшего пост зампреда российского правительства.

В интервью RT, рассказывая о переговорах с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс, Сергей Борисович заявил о том, что, по словам его оппонента, американцы якобы не стояли за атакой Тбилиси на Южную Осетию и что виновником войны являлся-де лично Михаил Саакашвили. При этом в приватной беседе, дескать, «умная женщина» Райс признала: Саакашвили сорвался с поводка!

Хорошо известно, что версию о непричастности Вашингтона к действиям официального Тбилиси первым озвучил непосредственный шеф Кондолизы Райс, 43-й президент США Джордж Буш-младший, отвечая на прямой вопрос Владимира Путина, — дело было в Пекине на церемонии открытия XXIX Летних Олимпийских игр.

В свою очередь, Саакашвили представил собственную версию случившегося. Согласно ей, у бывшего грузинского президента было несколько разговоров с Бушем, а у того — разговор с Путиным в Пекине. По его рассказу, тогдашний российский глава правительства подошел к американскому лидеру и сообщил о нападении Саакашвили. На что Буш в качестве «первой реакции» предположил, что у грузинского президента — горячая кровь. Путин в ответ якобы сказал, что он тоже горячей крови.

«Нет, вы слишком хладнокровный», — парировал Буш, в пересказе Саакашвили. Тогда-то президент США и «понял всю правду о Путине».

Но есть и еще одна версия. Она изложена в книге шеф-корреспондента газеты The New York Times в Белом доме Питера Бейкера «Горячие дни: Буш и Чейни в Белом доме», увидевшей свет в 2013 году.

Согласно Бейкеру, Буш узнал о «вторжении России» от своего советника по безопасности Джеймса Джеффри на приеме у председателя Китая Ху Цзиньтао и немедленно позвонил тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву. Но разговор с Москвой, мол, ничего не дал, и Буш обратился к Путину, специально для этого попросив поменяться местами с королем Камбоджи — это было уже на церемонии открытия Игр.

Как следует из версии Бейкера, Буш обвинил Путина в «серьезной ошибке» и потребовал вывода российских войск из Грузии, пригрозив изоляцией. На это российский визави назвал Саакашвили военным преступником, спровоцировавшим Москву. После чего якобы и состоялся обмен репликами про горячую кровь и путинское хладнокровие.

Как можно видеть из этих пересказов, «галстукоед» Саакашвили и матерый «медиа-спецназовец» Бейкер серьезно расходятся в своих «показаниях», но ни то, ни другое, судя по всему, не соответствует действительности.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине началась в 8 часов 8 минут 8 секунд вечера по местному времени, прием у Ху Цзиньтао по этому поводу состоялся раньше, в полдень. В Москве (летнее время) часы показывали восемь утра, боевые действия к тому моменту шли только в Южной Осетии, которую в США, разумеется, считали частью Грузии, — но российские самолеты еще не атаковали военные цели на собственно грузинской территории. О том, прошли или нет первые части российской армии через Рокский тоннель, не было известно.

Следовательно, Джеймс Джеффри либо ввел в заблуждение Буша-младшего, либо передал ему другую информацию, и это ложь от Бейкера №1.

Но к церемонии открытия Олимпийских игр, то есть через восемь часов, у Буша-младшего информации по данной ситуации уже не могло не быть, и это ложь от Саакашвили №1.

Подходил ли Путин к президенту США, или все было так, как описано у Бейкера, сказать сложно. Но можно сказать точно: первой реакцией Буша-младшего в данной ситуации не могли быть слова о «горячей крови» Саакашвили — и это ложь от Саакашвили №2.

Теперь самое время привести версию пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова:

«Владимир Путин отметил, что фактически сегодня в Южной Осетии началась война, на что Джордж Буш сказал, что однозначно войны никто не хочет… Путин был удовлетворен ответом Буша».

И, добавим, немедленно вылетел в Россию, уже вечером следующего дня прибыв в Северную Осетию.

Спрашивается, что добавляют к этой картине переданные Сергеем Ивановым слова Кондолизы Райс?

А они добавляют многое.

Прежде всего — то, что в современной внешней политике США как государства (во всяком случае, после «событий 9/11» — точно) нет единого центра принятия решений, то есть эти функции распределены по различным официальным, полуофициальным и неофициальным структурам. В число которых, несомненно, на особых правах входят структуры двух ведущих партий: Республиканской и Демократической. И у каждой — независимо от того, какая из них в настоящий момент находится у власти, — существует собственная «зона влияния», во многом проецирующая туда интересы связанных с данной партией «групп интересов».

То, что Михаил Саакашвили, отдавший, будучи президентом Грузии, в августе 2008 года преступный приказ об агрессии против Южной Осетии и контингента российских миротворцев, к тому времени находился в «зоне влияния» не республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, а структур Демократической партии, в лице Барака Обамы и Хиллари Клинтон пришедшей к власти уже в начале 2009 года, можно считать практически установленным фактом. Это подтверждает его последующая политическая карьера.

То есть ни с какого поводка у госпожи Райс Саакашвили на самом деле не срывался, поскольку он в то время подчинялся демократам в США.

Этот момент стоит учитывать и при других оценках и прогнозах, связанных с внешней политикой Соединенных Штатов.