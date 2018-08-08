Сирия, 8 августа. Курды и турки ведут обстрелы позиций друг друга к северо-востоку и северо-западу от Алеппо. Смертник ИГ1 совершил самоподрыв в поселке на востоке провинции Дейр-эз-Зор. «Джебхат ан-Нусра»1*** арестовала в Идлибе около 70 человек, выступающих за примирение с правительством САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами боевиков на окраине города Аль-Харра к западу от Даръа.

Курды: убили четверых протурецких радикалов ССА** к северу от Манбиджа; подверглись мощным артиллерийским ударам армии Турции в западной части кантона Африн.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с «Ахрар аш-Шам» арестовала около 70 человек, выступающих за примирение с правительством САР, к югу от Идлиба; подверглась обстрелам войск САР в районе города Бдама.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): убило двух мирных жителей и одного бойца SDF**** в результате атаки смертника в поселке на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Артиллерийские дивизионы армии Турции обстреляли укрытия подпольных ячеек курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в горном районе на окраине города Шейх Аль-Хадид, находящегося в западной части кантона Африн. Об этом на своей странице в Twitter (@SRveORTADOGU) сообщил военный источник. Данные о причиненном курдам уроне в настоящий момент уточняются. Отмечается, что данные удары Анкары стали реакцией на серию диверсий курдских вооруженных формирований против турецких военнослужащих в северо-западной части Алеппо.

Тем временем к северо-востоку от административного центра — в районе Манбиджа — курды совершили очередное нападение на позиции протурецких радикалов Сирийской свободной армии (ССА). Подконтрольный бойцам YPG Twitter-канал (@RojavaCudi) разместил видеозапись, на который можно увидеть тела убитых курдами боевиков. Сообщается, что всего в результате атаки YPG к северу от Манбиджа погибли четыре радикала ССА. Кроме того, курдские бандгруппы захватили большое количество оружия турецких союзников в этом районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поселение Гурайба, находящееся на берегу реки Хабур к востоку от Дейр-эз-Зора на границе с Хасакой, подверглось атаке террориста-смертника «Исламского государства», сообщает канал Jisr TV. В результате взрыва погибли два мирных жителя и один боец курдских Демократических сил Сирии (SDF). Местные наблюдатели подчеркивают, что данное происшествие в очередной раз указывает на тот факт, что курды до сих пор не провели тщательную зачистку территорий, отбитых у ИГ на северо-востоке САР. Во многих районах самопровозглашенного Курдистана зачастую случаются взрывы мин или СВУ, оставленных джихадистами, и атаки смертников ИГИЛ, из-за чего регулярно гибнут гражданские лица.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения войск Сирии в ходе исследования освобожденных от боевиков территорий на западе провинции Даръа обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами исламистов на окраине города Аль-Харра. По информации агентства SANA News, сирийские военные изъяли из подземного тайника в этом районе противотанковые управляемые ракеты, минометы, ракетные комплексы «Фагот», средства связи, большое количество патронов и многое другое. Аль-Харра, несколько лет удерживаемая вооруженными отрядами боевиков, и соседние населенные пункты были освобождены в середине прошлого месяца. Большая часть антиправительственных формирований, базировавшихся на этом направлении, добровольно сдали позиции в этом районе по соглашению с официальным Дамаском и российским Центром по примирению сторон.

Провинция Идлиб

Боевики-исламисты из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» подверглись ответным обстрелам Сирийской арабской армии (САА) в западной части провинции Идлиб. Так, по информации Twitter-канала джихадистов (@QalaatAlMudiq), правительственные силы выпустили несколько ракет по позициям «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников в районе высоты Акави на окраине города Бдама, расположенного в нескольких километрах от границы с Турцией. Террористы, базирующиеся на этом направлении, регулярно открывают огонь по прифронтовым населенным пунктам Северо-восточной Латакии, а также периодически осуществляют попытки атак с использованием БПЛА на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Члены «Джебхат Фатх аш-Шам» и других исламистских группировок, в том числе «Ахрар аш-Шам», арестовали уже около 70 человек на юге от административного центра, выступающих за заключение мирных соглашений с легитимным сирийским руководством относительно статуса Идлибской зоны деэскалации, сообщает местный Twitter-канал (@24Idlib). Среди задержанных, в частности, — большое количество более умеренных боевиков, намеревавшихся перейти на сторону САА. Напомним, сегодня утром в Маарет Ан-Нумане террористами уже были задержаны сотрудники местного штаба по примирению с Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)