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Британский эсминец сопроводил два корабля ВМС России, шедших через Ла-Манш
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    Британский эсминец сопроводил два корабля ВМС России, шедших через Ла-Манш

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    Британский эсминец сопроводил два корабля ВМС России, шедших через Ла-Манш

    Лондон, 8 августа. Британский эсминец Diamond сопроводил два корабля ВМС России, которые двигались через пролив Ла-Манш.

    Как пояснил представитель Военно-морских сил Великобритании, речь идет о большом противолодочном корабле «Североморск» и ракетном крейсере «Маршал Устинов», которые входят в Северный флот ВМС России.

    По его словам, суда направлялись в сторону Дуврского пролива, который считается одним из самых оживленных морских путей в мире. Эсминец Diamond обозначил свое присутствие и начал двигаться вместе с российскими кораблями.

    «Накануне вечером корабль Ее Величества Diamond вел наблюдение в британских водах, осуществляя мониторинг за действиями российских военных кораблей, в связи с тем, что они стали приближаться к побережью Соединенного Королевства», — рассказал представитель ВМС Великобритании агентство Associated Press.

    Автор: Антон Соколов
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