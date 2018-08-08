Британский эсминец сопроводил два корабля ВМС России, шедших через Ла-Манш

Лондон, 8 августа. Британский эсминец Diamond сопроводил два корабля ВМС России, которые двигались через пролив Ла-Манш.

Как пояснил представитель Военно-морских сил Великобритании, речь идет о большом противолодочном корабле «Североморск» и ракетном крейсере «Маршал Устинов», которые входят в Северный флот ВМС России.

По его словам, суда направлялись в сторону Дуврского пролива, который считается одним из самых оживленных морских путей в мире. Эсминец Diamond обозначил свое присутствие и начал двигаться вместе с российскими кораблями.