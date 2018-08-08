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Место в московском парке, где нашли чемодан с телом женщины, сняли на видео
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    Место в московском парке, где нашли чемодан с телом женщины, сняли на видео

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    Место в московском парке, где нашли чемодан с телом женщины, сняли на видео

    Москва, 8 августа. Сотрудники Воронцовского парка обнаружили чемодан с телом женщины в парке на юго-западе столицы. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

    На кадрах запечатлено место, где, предположительно, обнаружили чемодан. В парк прибыли сотрудники Главного следственного управления СК РФ по столице для проведения оперативно-следственных мероприятий.

    Напомним, чемодан с телом обнаружили в Москве в среду, 8 августа. Следователи осмотрели труп и не нашли видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Автор: Екатерина Кухарева
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