Место в московском парке, где нашли чемодан с телом женщины, сняли на видео

Москва, 8 августа. Сотрудники Воронцовского парка обнаружили чемодан с телом женщины в парке на юго-западе столицы. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

На кадрах запечатлено место, где, предположительно, обнаружили чемодан. В парк прибыли сотрудники Главного следственного управления СК РФ по столице для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, чемодан с телом обнаружили в Москве в среду, 8 августа. Следователи осмотрели труп и не нашли видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего уточняются.