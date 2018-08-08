Американский брак на британских подлодках вскрыл более серьезную проблему

Обновление атомного подводного флота Великобритании могут отложить после того, как в пусковых трубах для баллистических ракет, которые были разработаны и построены в Соединенных Штатах, обнаружился сварочный дефект. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает газета The Times, по плану британских Военно-морских сил, в 2030-х годах подлодки типа Dreadnought должны заменить четыре подлодки класса Vanguard. Постройкой занимается британская компания BAE Systems, которая зависит от поставок компонентов и технологий из Соединенных Штатов по соглашению, заключенному еще в 1963 году.

Пусковые установки для новых подлодок разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования американских ВМС Билл Коуч отметил, что в их трубах действительно нашли дефекты сварочного шва. По его словам, ни одну из поставленных труб в строящиеся подлодки не установили.

Чувствительный вопрос

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил: британские подводные лодки — это единственные носители ядерного оружия, которыми располагает Лондон. Поэтому все, что касается постройки новых субмарин на смену старому их классу Vanguard, крайне чувствительно для вопросов безопасности Соединенного Королевства.

«Значение, которое придается новым подлодкам в Великобритании, видно хотя бы по тому, что головной корабль серии, а с ним и весь класс этих субмарин, назван именем Dreadnought. Оно является легендарным для королевского флота, и его носили несколько знаменитых кораблей, в том числе и первая британская атомная подлодка. Сотрудничество с Вашингтоном в создании собственного ядерного арсенала для Лондона также имеет давнюю историю.

Действующие атомные субмарины класса Vanguard оснащены американскими стратегическими ядерными ракетами Trident-2, поэтому участие США в создании новых британских атомных подлодок стало традиционным, отвечая в том числе и стратегии Вашингтона по максимальному контролю за своими союзниками», — пояснил Сергей Простаков.

По словам военного эксперта, ситуация с браком американских производителей сама по себе не является экстраординарной. Но проблема сейчас куда шире, чем неисправность пусковых установок баллистических ракет на британских субмаринах. Вопросы безопасности Европы обострились после начала выхода Великобритании из ЕС, миграционного кризиса во многих странах и антироссийской пропаганды. Главная роль по защите континента по-прежнему отдана НАТО, в которой, безусловно, доминируют американцы, уверен аналитик.