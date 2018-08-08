«Большой привет украинской пропаганде»: крымчанин заснял очередь на КПП «Чонгар»

Симферополь, 8 августа. Крымский журналист Олег Крючков заснял на видео очередь из автомобилей с украинскими номерами, которые стоят на КПП «Чонгар», и разместил на своей странице в Facebook.

На видео Крючков снял нейтральную территорию КПП «Чонгар» между Украиной и Россией. На ней по направлению к Крыму в очередь выстроились автомобили с украинскими номерами.

«Неприехавших [в Крым] примерно вот столько, — поясняет Крючков за кадром, — Ну это так: большой привет украинской пропаганде».

«Украинцы не едут в Крым. Занавес», — подписал он видео в соцсети.

Пользователи в комментариях подтверждают, что поездки украинцев в Крым — далеко не единичные случаи.

«Это на самом деле не очень большая очередь, — констатирует Дмитрий Висота. — Я вот видел трехкилометровые на белгородской границе на Украину. Вот где опа была».

Крючков в свою очередь заметил, что на «Чонгаре» очередь движется быстро: российские пограничники оперативно пропускают автомобили.

Кроме того, журналист заснял на видео валяющиеся недалеко от российской таможни куски сала.

«Чонгар… Когда россияне не пускают в Крым с салом, а оно уже не лезет», — прокомментировал он фотографии на украинском языке.

В комментариях к его шутке присоединились подписчики, которые посмеялись над тем, что автоматический перевод на Facebook не знает слово «сало» и заменяет его «беконом».

«Не пускают в Крым с беконом — это нарушения прав человека!» — иронизируют они.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, в ходе которого абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России.

В Киеве отказались признать это решение крымчан и объявили регион так называемой «временно оккупированной территорией». Украинские СМИ после этого регулярно сообщали о якобы срыве летнего сезона на полуострове из-за того, что «украинцы отказываются отдыхать в Крыму». На Украине даже разместили билборды, высмеивающие граждан, отдыхающих на Крымском полуострове, однако и это не привело к желаемому для Киева результату.