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Шифрина расстроил бутерброд с соленым огурцом в бизнес-классе «Уральских авиалиний»
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    Шифрина расстроил бутерброд с соленым огурцом в бизнес-классе «Уральских авиалиний»

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    Шифрина расстроил бутерброд с соленым огурцом в бизнес-классе «Уральских авиалиний»

    Москва, 8 августа. Юморист Ефим Шифрин раскритиковал работу «Уральских авиалиний» после полета бизнес-классом на борту одного из самолетов авиакомпании.

    По словам, артиста, на билет в бизнес-класс он потратил 28 тысяч рублей, рассчитывая на удобства, которые будут соответствовать данной цене. Шифрин был расстроен тем, что на обед ему дали обычный сандвич с соленым огурцом, а перед началом полета не выдали мешочек с тапочками, берушами и маской для глаз. Он также добавил, что в течение месяца ему так и не удалось пройти онлайн-регистрацию на рейсы авиакомпании.

    «Отменился бизнес-класс в рейсе 439? Намекните, подмигните, верните разницу прямо в аэропорту. Я полечу так, как чаще всего летал последние 40 лет – именно в эконом-классе, ничего страшного. Но не обманывайте! Ведь обмануть меня не трудно», — написал Шифрин на своей странице в Facebook.

    Артист подчеркнул, что уровень сервиса в бизнес-классе «Уральских авиалиний» не соответствует стоимости билета, а также попросил авиакомпанию в следующий раз вернуть часть денег, передает «ФедералПресс».

    Автор: Артем Никулин
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