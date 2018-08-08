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Власти Москвы кардинально изменили градостроительную политику
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    Власти Москвы кардинально изменили градостроительную политику

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    Власти Москвы кардинально изменили градостроительную политику

    Москва, 8 августа. Российская столица за последние десять лет сильно изменилась благодаря тому, что московские власти пересмотрели вопросы градостроительной политики. 

    В Москве сократили объем наружной рекламы, к памятникам архитектуры стали относиться с большим вниманием. Власти отреставрировали большинство культурных объектов, многим вернули исторический облик. 

    В столице стали строить новые парки, благоустраивать придомовые территории. На городских улицах появились комфортабельные пешеходные дорожки. Наверняка москвичи уже забыли, что во времена Юрия Лужкова все делалось в интересах автомобилистов.

    Власти Москвы кардинально изменили градостроительную политику

    Действующие власти серьезно изменили градостроительную политику, стали думать о социальных проектах. С начала 2018 года в Москве сдали 22 соцобъекта. По словам заместителя мэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина, были построены школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные объекты, пишет издание Inforeactor.

    Мэрия Москвы во главе с Сергеем Собяниным открыла корпус медицинского кластера «Сколково». В ближайшие годы власти намерены построить не менее 230 образовательных учреждений, 90 медицинских, сотню спортивных и более 40 культурных. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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