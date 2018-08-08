Власти Москвы кардинально изменили градостроительную политику

Москва, 8 августа. Российская столица за последние десять лет сильно изменилась благодаря тому, что московские власти пересмотрели вопросы градостроительной политики.

В Москве сократили объем наружной рекламы, к памятникам архитектуры стали относиться с большим вниманием. Власти отреставрировали большинство культурных объектов, многим вернули исторический облик.

В столице стали строить новые парки, благоустраивать придомовые территории. На городских улицах появились комфортабельные пешеходные дорожки. Наверняка москвичи уже забыли, что во времена Юрия Лужкова все делалось в интересах автомобилистов.

Действующие власти серьезно изменили градостроительную политику, стали думать о социальных проектах. С начала 2018 года в Москве сдали 22 соцобъекта. По словам заместителя мэра по вопросам строительства Марата Хуснуллина, были построены школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные объекты, пишет издание Inforeactor.

Мэрия Москвы во главе с Сергеем Собяниным открыла корпус медицинского кластера «Сколково». В ближайшие годы власти намерены построить не менее 230 образовательных учреждений, 90 медицинских, сотню спортивных и более 40 культурных.