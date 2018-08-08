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Украина
«Укрзализныця» раскошелится на страницу в Facebook за полтора миллиона рублей
Общество
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    «Укрзализныця» раскошелится на страницу в Facebook за полтора миллиона рублей

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    «Укрзализныця» раскошелится на страницу в Facebook за полтора миллиона рублей

    Киев, 8 августа. Филиал «Укрзализныци» («Украинская железная дорога») — «Центр сервисного обеспечения» заказал поддержку официальной страницы в Facebook за 1,5 миллиона рублей (740 тысяч гривен).

    В сопровождение страницы входит публикация различного контента, а также увеличение количества подписчиков. Если на страницу подпишутся 78 тысяч человек, исполнитель получит дополнительно 87 тысяч гривен. Продвижение страницы в Facebook обойдется «Украинской железной дороге» в 117 тысяч гривен ежемесячно, сообщают украинские СМИ. Услуги будет осуществлять киевский предприниматель Роман Русанов, который выиграл тендер.

    «Укрзализныця» раскошелится на страницу в Facebook за полтора миллиона рублей

    Напомним, что в июне  депутаты Верховной Рады заявили, что «Укрзализныця» испытывает серьезные проблемы. С 2014 года предприятие  не может обеспечить грузовые перевозки на западном и восточном направлении. Подобные проблемы  связаны с тем, что в течение четырех лет на нем сменились четыре директора, а также им управляли «случайные люди», отметили депутаты.

     

    Автор: Денис Коробейников
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