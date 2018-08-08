«Укрзализныця» раскошелится на страницу в Facebook за полтора миллиона рублей

Киев, 8 августа. Филиал «Укрзализныци» («Украинская железная дорога») — «Центр сервисного обеспечения» заказал поддержку официальной страницы в Facebook за 1,5 миллиона рублей (740 тысяч гривен).

В сопровождение страницы входит публикация различного контента, а также увеличение количества подписчиков. Если на страницу подпишутся 78 тысяч человек, исполнитель получит дополнительно 87 тысяч гривен. Продвижение страницы в Facebook обойдется «Украинской железной дороге» в 117 тысяч гривен ежемесячно, сообщают украинские СМИ. Услуги будет осуществлять киевский предприниматель Роман Русанов, который выиграл тендер.

Напомним, что в июне депутаты Верховной Рады заявили, что «Укрзализныця» испытывает серьезные проблемы. С 2014 года предприятие не может обеспечить грузовые перевозки на западном и восточном направлении. Подобные проблемы связаны с тем, что в течение четырех лет на нем сменились четыре директора, а также им управляли «случайные люди», отметили депутаты.