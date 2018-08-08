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Свыше 200 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину с 2015 года
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    Свыше 200 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину с 2015 года

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    Свыше 200 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину с 2015 года

    Москва, 8 августа. Свыше 235 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину с 30 сентября 2015 года. Об этом в среду сообщил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию Игорь Сергеев.

    «Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 235 тысяч 576 сирийских граждан, из них женщин – 70 тысяч 580, детей — 119 тысяч 985», —  отметил он.

    С 18 июля 2018 года в Сирию из Ливана вернулись 5 тысяч 978 беженцев, из Иордании — 318 человек. Только за последние сутки в арабскую республику прибыло 280 сирийцев. Им выдали 4,6 тонн продуктов в рамках гуманитарных акций.

    Отметим, что ситуация с возвращением беженцев осложняется отсутствием у них денег. У некоторых сирийцев попросту нет средств, чтобы добраться до родных мест. В связи с этим Россия призвала западные страны направить средства на помощь в возвращении беженцев, а не тратить деньги на содержание просителей убежища в Европе.

    Автор: Антон Соколов
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