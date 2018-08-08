Американский сенатор Пол передал письмо Трампа в администрацию Путина

Москва, 8 августа. Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал письмо главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в администрацию президента РФ Владимира Путина.

Об этом Пол написал в социальной сети Twitter во время пребывания в России с официальным визитом.

«Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина», — написал он.

Сенатор отметил, что в письме американского лидера подчеркивается важность дальнейшего двустороннего сотрудничества США и России в разных областях, в числе которых особый акцент поставлен на борьбу с терроризмом, углубление диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов двух государств.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало в своем материале, что президент РФ в ходе своей встречи в Хельсинки сделал лидеру Соединенных Штатов ряд предложений по контролю за вооружениями, включая проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе. По мнению собеседника ФАН, вполне возможно, что Трампу был передан именно документ с предложениями о ядерном разоружении.