Настоящий British English: Amazon создал «переводчика акцентов» для звонков

Лондон, 8 августа. Компания Amazon собирается запатентовать технологию, позволяющую изменить акцент собеседника во время телефонного разговора. Согласно заявке разработчика, обнаруженной исследовательской компанией Patent Yogi, «переводчик акцентов» может упростить процесс общения между людьми из разных регионов и стран.

«Зачастую, даже если собеседники говорят на одном языке, они могут испытывать затруднения в понимании друг друга из-за произношения», — приводит выдержку из патентной заявки The Times.

Решить проблему с акцентами должна «нейросеть» — компьютерная система, созданная на основе образцов речи из телефонных звонков и голосового ввода команд. Издание отмечает, что в разработке Amazon может также использовать аудиоклипы миллиона людей, использовавших Echo smart speakers и голосового помощника Алексу. Новая технология может помочь компании усилить свои позиции на рынке коммуникаций.

«Распознаватель акцентов» предполагает, что в первые секунды телефонного разговора речь собеседников будет проанализирована и сравнена с образцами Amazon для определения акцента. Система сможет преобразовать речь в соответствии с привычным для слушателя произношением. При этом будут учтены такие аудио-характеристики, как тембр, мелодичность и частота голоса.

Издание отмечает, что реализация разработки позволит упростить процесс коммуникации между людьми во время телефонного разговора, однако ставит под угрозу правила конфиденциальности. Однако патент подразумевает, что обработка речи будет осуществляться только с согласия пользователей.