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ФАН публикует видео встречи главы МИД Сирии с делегацией из Абхазии
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    ФАН публикует видео встречи главы МИД Сирии с делегацией из Абхазии

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    ФАН публикует видео встречи главы МИД Сирии с делегацией из Абхазии

    Дамаск, 10 августа. Заместитель премьер-министра и глава сирийского МИД Валид Муаллем принял посланника президента Абхазии Беслана Бацица в присутствии министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и сопровождающей его делегации, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    В ходе переговоров стороны обсудили важность развития и укрепления отношений между Сирией и Абхазией во всех областях. По словам Муаллема, визит абхазской делегации очень важен для Дамаска. В первую очередь, он отражает взаимный интерес Сирии и Абхазии к укреплению двусторонних отношений.

    В ближайшее время Сирия и Абхазия подпишут ряд двусторонних соглашений, которые станут важной основой для будущего сотрудничества.

    Посланник президента Абхазии со своей стороны выразил благодарность и признательность за то, что Дамаск поддерживает независимость республики Абхазия. Это сыграло важнейшую роль в стремлении абхазской стороны развивать двусторонние отношения с Сирией на всех уровнях.

    Напомним, что в конце июля делегация из Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолией Бибиловым прибыла в Дамаск с официальным визитом. В ходе визита Бибилов встретился с сирийским коллегой. На встрече с президентом САР Башаром Асадом был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Сирией.

    Кроме того, страны заключили соглашение об установлении дипломатических отношений. Сам Асад принял приглашение Бибилова посетить Южную Осетию, однако дата поездки до сих пор неизвестна.

    Стоит отметить, что в конце мая Сирия официально объявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В числе стран, признавших независимость республики также Россия, Науру, Никарагуа, Венесуэла.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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