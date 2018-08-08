МИД РФ призвал ООН и Дамаск обсудить финансирование возвращения беженцев в Сирию
Москва, 8 августа. ООН должна обсудить непосредственно с Дамаском финансирование возвращения беженцев в Сирию, заявил представитель министерства иностранных дел России Николай Бурцев во время заседания межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в САР.
Бурцев обратил внимание, что ООН при реализации проектов в Сирии учитывает и интересы правительства Сирии, и приоритеты стран-доноров.
«В этой связи полагаем, что вопросы об увеличении финансирования по линии ООН должны решаться непосредственно правительством Сирии во взаимодействии с ооновскими структурами на этапе согласования проектов рамках плана реагирования», — призвал российский дипломат.
Представитель МИД РФ пояснил, что система финансирования в ООН не позволяет автоматически перераспределять средства на возвращение сирийцев на родину.
В рамках заседания начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал о ходе восстановления домов и школ в Сирии.