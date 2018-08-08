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Только в исключительных случаях: политолог объяснил, учтут ли США интересы ЕС в ситуации с Ираном
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    Только в исключительных случаях: политолог объяснил, учтут ли США интересы ЕС в ситуации с Ираном

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    Только в исключительных случаях: политолог объяснил, учтут ли США интересы ЕС в ситуации с Ираном

    Германия выразила надежду на то, что США учтут интересы Европы в связи с введением санкций против Ирана.

    «Мы ждем от Соединенных Штатов, что они примут во внимание интересы ЕС при применении санкций», — заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

    Добавим, что Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана в понедельник, 6 августа.

    Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Соединенные Штаты могут учесть отдельные интересы отдельных европейских компаний в исключительных случаях.

    «Главное, для чего вводятся санкции, — чтобы европейские компании ушли. Если компании начнут массово уходить из Ирана, а кто-то договорится с Вашингтоном о том, что он на какое-то время останется, — я допускаю такую ситуацию, но при условии, что она будет временной.

    В целом же интерес Соединенных Штатов заключается в том, чтобы посадить иранскую экономику, которая и без того не самая сильная. А второе: это показать, что даже если Европа не хочет присоединяться к выходу из СПВД, она все равно будет вынуждена это будет сделать», — говорит политический аналитик.

    Только в исключительных случаях: политолог объяснил, учтут ли США интересы ЕС в ситуации с Ираном

    Неслучайно советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон накануне заявил о том, что санкции против Ирана начали действовать еще до того, как они были введены официально.

    «Никто из европейских компаний не будет защищен от американских санкций в том случае, если между сторонами не будет индивидуальных договоренностей», — заключил Владимир Брутер.

    Собеседник при этом исключил разворот стран Евросоюза в сторону России.

    «Для того чтобы европейская политическая система перестроила свои приоритеты, необходимы внутренние условия. Система должна измениться, в ней должны появиться люди, которые будут публично отстаивать эту точку зрения, а не говорить время от времени, что необходимо налаживать отношения с Россией.

    К сожалению, этого принципиально недостаточно. Необходимо, чтобы европейские лидеры публично отстаивали эту точку зрения. Но, во-первых, я не вижу у них желания отстаивать эту точку зрения, а во-вторых, не вижу таких лидеров вообще», — резюмировал политолог.

    Напомним, накануне ЕС активировал законодательство, отменяющее на территории Евросоюза действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

    Российский лидер Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что односторонние санкции Соединенных Штатов против Ирана являются нелегитимными.

    Автор: Михаил Блинов
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