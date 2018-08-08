Минобороны России рассказало, что мешает сирийским беженцам вернуться домой

Москва, 8 августа. Тысячи сирийских беженцев не могут вернуться домой, поскольку у них нет денег. Об этом в среду рассказал глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, проблему можно было бы решить, если бы европейские страны направили средства на возвращение сирийских беженцев вместо того, чтобы тратить деньги на их содержание у себя.

«Ситуацию могла бы изменить отмена европейцами антисирийских санкций, а также направление в Сирию тех средств, которые сейчас растрачиваются на содержание беженцев в странах их временного пребывания», — отметил Мизинцев.

Глава Национального центра управления обороной РФ попросил министерство иностранных дел России обсудить данный вопрос с ООН и другими международными структурами. Ранее сообщалось, что свыше 200 сирийских беженцев смогли накануне вернуться в Сирию с территории Ливана. С начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года в свои дома в стране вернулись около 1,2 миллионов беженцев.