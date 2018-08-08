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Минобороны РФ призывает информировать беженцев о созданных для них в Сирии условиях
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    Минобороны РФ призывает информировать беженцев о созданных для них в Сирии условиях

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    Минобороны РФ призывает информировать беженцев о созданных для них в Сирии условиях

    Москва, 8 августа. Министерство обороны России призывает усилить информирование сирийских беженцев о мерах, которые предпринимает правительство Сирии для их возвращения в места прежнего проживания. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

    Мизинцев отметил, что сирийские беженцы, которые находятся на территории во временных палаточных лагерях на территории Ливана, не обладают достаточной информацией о мерах, принимаемых правительством Сирии для их возвращения на родину. По его словам, необходимо задействовать все имеющиеся возможности, в том числе СМИ Сирии и Ливана для распространения информации о многочисленных вакансиях на сирийских предприятиях, что обеспечит приток беженцев и ускорит процесс восстановления страны.

    В свою очередь представитель межведомственного координационного штаба Сирии, советник министра национального примирения САР Ахмед Мунир сообщил, что правительство уже принимает активные усилия по информированию беженцев о наличии большого количества вакансий на сирийских промышленных предприятиях.

    «Мы работаем в этом направлении. Уже сегодня в Сирии идет восстановительный процесс не только жилья и социально-значимых объектов, но и предприятий для обеспечения рабочими местами возвращающихся беженцев», — сказал Мунир.

    Он также добавил, что в провинциях Алеппо и Хама уже осуществляется государственная программа по восстановлению населенных пунктов. Программа включает восстановление водоснабжения, электрификации, возвращение мирных жителей в места постоянного проживания, а также адресную помощь населению.

    Автор: Артем Никулин
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